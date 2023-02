Mann som ble funnet død på Vestlandet ikke i savnetregisteret

Politiet har sjekket savnetregisteret over hele landet for å finne ut hvem det kan være, men en DNA-sjekk har gjort det klart at vedkommende ikke er i det norske savnetregisteret, skriver Bergens Tidende.

Fortsatt er det to savnetsaker i Nordhordland som ikke er sjekket ut, noe som kommer av at politiet ikke har DNA fra de to savnede. Derfor ønsker politiet å få DNA-referanseprøver fra familie – noe som kan gi svar.

I tillegg har Kripos henvendt seg til utlandet for å be om hjelp.

– Konkret vet jeg at vi har forespurt Storbritannia om å sjekke DNA fra likfunnet opp mot savnetsaker fra Nordsjøen, sier politisjef Kjell-Idar Vangberg i Nordhordland-politiet.