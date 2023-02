– Verken enkeltbevis eller de samlede opplysningene fra etterforskningen i 1994 og 2022 gir grunnlag for å konkludere med hvem som utsatte Silje for vold, skriver Trøndelag statsadvokatembetet i en pressemelding.

De understreker videre at henleggelsen av saken ikke medfører konstatering av skyld hos de tre guttene. De skal anses som uskyldige, skriver de.

– Det er vår vurdering at det i dag ikke er ytterligere relevante etterforskningsskritt som kan bidra til å belyse hendelsesforløpet ytterligere.

Det var NRK som omtalte saken først.

Skader og nedkjøling

Det var 15. oktober 1994 at fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død øverst i en akebakke på Tiller i Trondheim.

Femåringen ble funnet delvis avkledd i snøen og hadde synlige skader på overkroppen, men ingen av disse var så alvorlige at de var dødelige. Hun døde trolig som følge av nedkjøling.

Bare ett døgn seinere ble tre gutter på 4, 5 og 6 år utpekt av politiet som ansvarlige for å ha mishandlet henne til døde.

Saken ble aldri behandlet i rettsvesenet siden de tre guttene var under den kriminelle lavalderen.

Avhøresekspert: – Det er en klok avgjørelse

Avhørene av guttene har blant annet fått massiv kritikk fra politioverbetjent og avhørsekspert Asbjørn Rachlew. Etter dokumenter I desember 2021 ble det besluttet at saken skulle gjenopptas.

– Det er en klok avgjørelse, sier Rachlew til NTB.

– Dette er en bekreftelse på at bevisvurderingen og rettssystemet har utviklet seg siden den gangen hendelsen fant sted.

De tre guttene er i dag i 30-årene og har i den nye etterforskningen fått status som mistenkte. Det innebærer at de har fått forsterkede rettigheter og har fått oppnevnt forsvarere.

Varsler erstatningskrav

Forsvarer Sigurd Klomsæt er ikke nådig i sin kritikk etter at statsadvokaten valgte å henlegge Silje-saken. Nå varsler han et erstatningskrav.

– Det blir store summer , sier forsvareren, men kan foreløpig ikke si hvor mye de kommer til å be om, skriver VG.

Han sier at dette er den eneste måten staten kan kompensere på. Klomsæt kaller saken for en skandale.

– Fra 1994 og fram til NRK Brennpunkt viste interesse, noe som gjorde at statsadvokaten beordret etterforskning, er dette en skandale på nivå med Birgitte-saken og Baneheia-saken.

– De tre guttene ble uten at politiet, statsadvokat eller andre, ei heller noen i mediene, brydde seg med at deres rettssikkerhet var neglisjert. Gapestokk ble avskaffet i Norge ved lov 17. mai 1848. Men for de tre guttene ble ordningen gjeninnført i oktober 1994 av politi og statsadvokat i Trondheim.

Omfattende etterforskning

Politiet sier den nye etterforskningen var relativt omfattende. Drøyt 40 vitner er blitt avhørt, og av disse var over 30 nye vitner sammenlignet med den opprinnelige etterforskningen i 1994.

– Den nye etterforskningen har naturlig nok vært påvirket av de begrensningene som følger av at hendelsen ligger 28 år tilbake i tid. Digitale spor var som kjent nær fraværende i 1994, skriver statsadvokatene.

– Videre medfører mangelen på beslag i saken at det i dag ikke er mulig å innhente mulig DNA som kan bidra til oppklaring, skriver de videre.

Kan ikke utelukke andre

Den nye etterforskningen har bekreftet at Silje trolig ble påført vold mellom klokken 12.30-13.30. Men etterforskningen har ikke klart å plassere noen andre personer i området på det aktuelle tidsrommet.

Hvem som utsatte Silje for vold, er fremdeles ikke brakt på det rene.

– Det forhold at hendelsen ligger 28 år tilbake i tid, innebærer at vi i dag ikke helt kan se bort fra at andre ukjente har vært i området, heter det.

Etterforskningen i 1994 ble avsluttet uten tilstrekkelig ferdigstillelse av påbegynte etterforskningsskritt, skriver de.

– Dette gjelder som nevnt ovenfor, særlig sikring og analyse av beslag politiet hadde foretatt. Avslutningsvis kan vi ikke se at det i dag er mulig å få ytterligere svar på spørsmål som måtte stå ubesvart.