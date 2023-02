Livlege: Biden er i fin form



80 år gamle Joe Biden er stadig i god form og fungerer fint som USAs president, sier hans livlege Kevin O'Connor etter en rutinemessig helsesjekk torsdag.

– President Biden er stadig en frisk, sprek 80 år gammel mann, som er i stand til å med suksess utføre presidentskapets oppgaver, skriver O'Connor i legerapporten som er publisert av Det hvite hus. Ei heller har Biden opplevd noen vedvarende symptomer eller plager etter koronasykdommen, ifølge livlegen. Videre i rapporten går det fram at det i forbindelse med sjekk for hudkreft ble fjernet en liten lesjon på Bidens bryst. Den er sendt til biopsi, men resultatene var ikke lagt fram i natt.

Zelenskyj: Uaktuelt å gi territorium til Russland i bytte mot fred

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utelukker å overgi ukrainsk territorium i en eventuell fredsavtale med Russland. Om Putin får territorium, vil han komme tilbake etter mer, sier Zelenskyj i et intervju med BBC i anledning at det snart har gått ett år siden den russiske invasjonen.

– Ethvert kompromiss om territorium vil gjøre oss svakere som stat, sa Zelenskyj til kringkasteren.

– Det handler ikke om det å kompromisse. Hvorfor skulle vi frykte det? Det er flere millioner kompromisser i livet. Spørsmål er: Med hvem? Kompromiss med Putin? Nei. Fordi det finnes ingen tillit, la han til.

Ukrainas regjering ber sivile forlate Bakhmut

Det pågår harde kamper om Bakhmut i Donetsk-regionen. Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk ber alle sivile som fortsatt er i byen, om å forlate den.

Russland har i månedsvis forsøkt å ta Bakhmut, og de siste dagene har soldater fra Wagner-gruppen rykket fram nord og sør for byen og truer med å omringe den. Alle forsyningslinjene til Bakhmut er gjenstand for russisk beskyting, ifølge Ukraina.

– De som velger å bli i Bakhmut setter seg selv og sine kjære i fare, skriver Veresjtsjuk på Telegram. Hun sier at dette også skaper ytterligere risiko for politiet og militæret, og at det «hindrer vårt forsvar og våre sikkerhetsstyrker fra å jobbe ordentlig i byen».

Flere evakuerte etter brann i tomannsbolig i Elverum

Minst åtte beboere ble evakuert etter brann i en tomannsbolig i Elverum. Det var fare for spredning til nærliggende bebyggelse, men brannen er nå under kontroll.

Begge boligenhetene er ubeboelige. Politiet har oversikt over evakuerte beboere, og ingen synes å ha fått alvorlige skader.

Nye demonstrasjoner i flere byer i Iran

Demonstranter marsjerte i gatene i flere byer i Iran natt til fredag i det som er de mest omfattende demonstrasjonene mot regimet på flere uker. Folk demonstrerte for å markere at det har gått 40 dager siden to menn ble henrettet etter å ha deltatt i de omfattende demonstrasjonene som rystet landet i høst.

Videoer i sosiale medier viser at det var demonstrasjoner i hovedstaden Teheran og i byene Arak, Isfahan, Izeh og Karaj, ifølge gruppa Human Rights Activists in Iran. I de kurdiske regionene vest i Iran, viser videoer delt av Hengaw Organization for Human Rights veisperringer som var satt i brann i Sanandaj. Byen har vært åsted for gjentatte demonstrasjoner.

Stor røykutvikling i forbindelse med brann i Tønsberg

Politiet ba naboer om å lukke vinduer på grunn av røyk i forbindelse med en brann på Tjøme i Tønsberg natt til fredag. Det ble meldt om svært mye røyk fra brannen, som brannmannskapene har slukket.

To personer pustet inn noe av røyken og ble undersøkt av ambulansepersonell.