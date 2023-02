Saken mot reineier Odd Bjørnar Bjørkås (59) ble avsluttet onsdag, skriver Namdalsavisa.

Reineieren har påberopt seg nødrett og nødverge og sier dyrene ble skutt for å hindre flere angrep på reinflokken. Aktoratet mener han kunne ha unngått å skyte bjørnene – og at han må dømmes for å ha skutt en utrydningstruet art.

Ifølge 59-åringens forsvarer Brynjar Meling hadde reinflokken til Bjørkås vært under stadige angrep av en gruppe bjørner i tre døgn.

– Vi vet at minst 16 dyr gikk tapt i løpet av disse dagene. Det reelle tallet er sannsynligvis langt høyere, sa Meling i retten.

Men slik påtalemyndigheten tolker saken, har Bjørkås oppsøkt bjørnene med mål om å avlive dem.

– Det har ingenting med nødverge å gjøre. Det bærer preg av regulær jakt for å hindre skade, og jakta er ulovlig da vi snakker om dyr som er totalfredet, og skadefelling var avslått. Vilkårene for nødverge er ikke oppfylt, oppsummerte aktor da saken ble avsluttet.

Dom i saken er ventet om kort tid.