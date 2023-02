Bombedømt russisk borger fikk ikke asyl i Norge

Samme dag som avslaget på søknaden kom fra Utlendingsdirektoratet (UDI), ble han pågrepet i fengsel, skriver Nettavisen.

Den russiske statsborgeren, som har bakgrunn fra Nord-Kaukasus, fikk avslag på asylsøknaden sin i Norge 7. februar i år.

Etter det Nettavisen får opplyst ble mannen i begynnelsen av 20-årene pågrepet av Politiets utlendingsenhet (PU) mens han satt i Oslo fengsel og fraktet til utlendingsinternatet på Trandum.

Lagmannsretten mener det er det er unndragelsesfare, altså fare for at han kan stikke av, og at han derfor må holdes internert i påvente av at han skal sendes ut fra Norge.

30. januar ble besluttet at han skulle utvises til Kroatia, som regnes som det første trygge landet han kom til i Europa etter at han forlot fra Russland.

I 2018 ble han i Høyesterett dømt til ti måneders betinget fengsel for å ha laget en improvisert sprengladning året før. Den da 17 år gamle gutten ble pågrepet i en leilighet på Grønland i Oslo. I 2019 ble han utvist til Russland.

Mannen ble i desember pågrepet på Svinesund. Han oppsøkte selv politiet og søkte asyl og hevder han er utsatt for tortur i Russland.