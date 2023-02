Kronprinsparet fikk høre sterke historier under Ukraina-markering

Markeringen fant sted ved 18-tiden utenfor Nobels Fredssenter i Oslo – der det på ytterveggen blant annet ble vist bilder av mennesker som er rammet av krigen.

– Vi vil sammen markere at dette er den største humanitære krisen vi har sett i Europa i etterkrigstiden. Vi må ikke glemme de menneskelige lidelsene. De sivile tapene og behovene for hjelp i Ukraina er enorme, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors på vegne av de seks organisasjonene.

Under markeringen fortalte blant annet to ukrainske flyktninger om hvordan de har opplevd tiden etter at de flyktet fra landet. En av dem, Nadia Opanasko, fortalte at det føltes godt å være i Norge hvor det er trygt, men samtidig hjerteskjærende å konstant være bekymret for familie og venner som fortsatt er i Ukraina.

– Det er som en del livet har blitt stjålet fra oss og det ukrainske folk. Det er en veldig vanskelig situasjon, sa en annen.

De takket også for all støtte som flyktningene og Ukraina har fått det siste året.

Under mottoet «Håp i krigens mørke» vil markeringen få fram behovet for hjelp og omsorg for alle som er rammet av krigen i Ukraina, snart ett år etter at det brøt ut krig i hele landet.

Hjelpeorganisasjonene som sto bak markeringen, var Caritas, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors – som alle er sterkt involvert i hjelpearbeidet i Ukraina, nabolandene og Norge.