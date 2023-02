– Det hagler inn med oppsigelser, og det som virkelig er dramatisk nå, er at det kun er fem sykepleiere igjen til å drifte avdelingen , sier foretakstillitsvalgt Rolf-Andre Oxholm i Norsk Sykepleierforbund til TV 2.

14 sykepleiere har levert oppsigelse, og ytterligere fem har varslet at de vil gjøre det samme. Bakgrunnen for masseoppsigelsene er uenigheter med ledelsen knyttet til økonomiske nedskjæringer ved sykehuset, sier Oxholm. OUS har tidligere varslet planlagte kutt tilsvarende rundt 500 årsverk.

Oxholm forteller at de fleste av de 14 sykepleierne har allerede funnet seg nye jobber.

– Ledelsen har vært advart om dette i flere år, men har ikke trodd at de ansatte faktisk kom til å slutte. Nå gjør de det, sier han.

– En krevende situasjon

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier de både ønsker og trenger å beholde dyktige fagfolk i den offentlige helsetjenesten, og at intensivsykepleiere er en viktig personellgruppe i sykehusene.

– Det er åpenbart en krevende situasjon som har oppstått ved Oslo universitetssykehus, ved at så mange viktige arbeidstakere har sagt opp ved én og samme avdeling, sier Kjerkol.

Hun sier saken må håndteres av Oslo universitetssykehus, som både har arbeidsgiveransvar og ansvar for forsvarlige tjenester til befolkningen.

– Sykehuset må, eventuelt i samarbeid med Helse sør-øst, finne løsninger som gir et forsvarlig tjenestetilbud til befolkningen også fremover, sier helseministeren.

– Trist

– Vi synes det er trist at folk sier opp, men endringen med å skape ett senter har ingenting med budsjettet for 2023 å gjøre, sier klinikkleder Bjørn Bendz i en kommentar til NTB.

– OUS arbeider med å lage ett hjerte- og lungekirurgisk senter hvor kompetansen skal samles. Dette skal etter planen iverksettes i løpet av 2025. Dette gjør vi fordi antall åpne hjerteoperasjoner er lavere enn tidligere, men inngrepene i seg selv er mer komplekse og de utføres hos pasienter med flere andre sykdommer enn bare hjertesykdom, sier Bendz videre.

Sykehuset understreker samtidig at selv om det kan virke som at de som sier opp, slutter ved OUS, er ikke dette riktig. Flere av dem har alt fått nye jobber andre steder ved sykehuset, påpeker HR-direktør Susanne Flølo.

– To har allerede fått stilling ved vår Akuttklinikk, to ved Medisinsk klinikk og én ved Ortopedisk klinikk. Alt dette er naboklinikker ved OUS. Mange av de som har sagt opp har også gjort dette for så kort tid siden at de trolig ikke har søkt nye stillinger enda. Selv om mange ikke ønsker å være med på de endringene som planlegges ved torakskirurgisk avdeling, er vi glade for at mange fortsetter å arbeide ved OUS, sier hun.

Ber regjeringen ta grep

Dette er en varslet krise, mener Rødts Seher Aydar, som mener det drives rovdrift på de ansatte.

– De ansatte har varslet og satt ned foten mot uforsvarlige kutt. Dette viser tydelig at strikken er trukket langt. Det er åpenbart at vi ikke løser helsepersonellmangelen med å tilby dårligere arbeidsforhold, sier Aydar.

KrF-leder Olaug Bollestad frykter en masseflukt blant sykepleiere og ber helseministeren ta grep.

– Sykepleierne har lenge prøvd å si fra om store behov for flere ansatte og mer tid. De løper nesten beina av seg, rekker ikke tisse, blør igjennom når de har mensen. De er ikke blitt lyttet til. Jeg forstår at deres grense nå er nådd, sier Bollestad.

Også Frps Bård Hoksrud mener det haster med å ta grep.

– Om ikke det skjer en helomvending i helsepolitikken snart, så tror jeg dette bare er starten på et mareritt i norsk helsevesen.