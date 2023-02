Snøscooterulykke i Kirkenes – ingen personskade

Det meldte politiet i Finnmark på sin Twitter-konto klokken 10.10 torsdag.

I en oppdatering like over halv elleve torsdag formiddag, skriver politiet at det er en mann i 70-årene som er involvert i ulykken.

Mannen ble tatt med til sykehuset i Kirkenes i en ambulanse for en sjekk, men har konkludert med at ulykken ikke førte til noen personskade.

Politiet startet etterforskning, men har avsluttet undersøkelsene på stedet, melder de i en oppdatering like over elleve. Det skal være glatt føre som var årsaken til ulykken.