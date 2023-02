Økokrim har beslaglagt nær 60 millioner kroner i kryptovaluta

Dette er også blant de største pengebeslagene som er gjort i Norge, opplyser Økokrim.

Beslaget ble gjort i forbindelse med etterforskning av et digitalt angrep mot selskapet Sky Mavis og spillet Axie Infinity. 5 milliarder kroner i kryptovaluta ble stjålet fra spillet i mars 2022.

Mange spillere, deriblant 750 norske, tapte kryptovaluta de hadde investert som en del av spillet, ifølge VG som omtalte saken onsdag.

Nordkoreanske hackere

Ifølge FBI står den nordkoreanske hackergruppen Lazarus bak.

Rett etter angrepet startet hackerne en storstilt hvitvaskingsoperasjon som de fortsatt holder på med, opplyser Økokrim. Politiet har klart å følge mye av pengene og dermed vanskeliggjort hvitvaskingen.

Målet til hvitvaskerne er å få kryptovalutaen ut i andre verdier som kan brukes i den fysiske verdenen, ifølge førstestatsadvokat Marianne Bender.

– Dette er penger som kan støtte opp under Nord-Korea og atomvåpenprogrammet deres. Det har derfor vært viktig å spore kryptovalutaen og forsøke å stanse pengene når de prøver å ta dette ut i fysiske verdier, sier Bender.

Fornærmede skal få tilbake pengene

Økokrim fortsetter å følge hvitvaskingsprosessen for å forsøke å stanse og beslaglegge penger hackerne prøver å ta ut framover.

Politiet skal ta kontakt med spillutvikleren Sky Mavis for å sørge for at de fornærmede får tilbake pengene sine i størst mulig grad.

Økokrim har samarbeidet med FBI og det amerikanske justisdepartementet i saken.