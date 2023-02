14-åring savnet i Enebakk

14-åringen ble meldt savnet onsdag morgen klokken 9.15.

– Gutten skulle gå seg en tur rundt midnatt, og skulle komme hjem etterpå. På morgenen oppdaget de at han ikke var kommet hjem. Den savnede er helt ukjent for politiet, og det er helt unormalt at han blir borte, sier innsatsleder Anders Strømsæther i Øst politidistrikt til Enebakk Avis.

Politiet og frivillige deltar i letingen med hundepatruljer og droner, og Redningsselskapet har satt inn to luftputebåter i søk i området rundt Øyeren.