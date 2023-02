Seansen skjer klokka 9 torsdag morgen i Lagtingssalen på Stortinget. Zelenskyj har allerede takket Norge for støttepakken.

– Jeg takket for den nye militærpakken som vil styrke oss på land, i luften og på sjøen, skrev Zelenskyj på Twitter mandag denne uken etter en telefonsamtale med Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Regjeringen har invitert alle partiene på Stortinget til et bredt forlik om en støttepakke til Ukraina. Totalt vil de gi 15 milliarder kroner hvert år i fem år framover. Pengene skal gå til våpen og sivil støtte.

Støre håper på veldig bredt flertall

Det er foreløpig ikke kjent akkurat hvilke partier som støtter pakken, men de fleste partiene har tidligere stilt seg positive til forslaget.

– Partiene hadde gruppemøter onsdag ettermiddag. Jeg har hatt dialog med partiene – opptil flere ganger. De har vært positive og i en ånd som Norge kan stå veldig rakrygget om, sier Støre til NTB onsdag kveld.

Stortingspartiene har fått frist onsdag kveld til å komme med sine endelige innspill til støttepakken.

– I slike situasjoner har vi tradisjoner for å legge andre skiller til side, og jeg håper og tror på en veldig bred samling i morgen, sier Støre.

– Får dere med alle partiene?

– Det får vi se på tilbakemeldingene i kveld, men vi får i alle fall et veldig bredt flertall, sier han.

Rødt sier nei

Frp har uttrykt motstand mot en bistandspakke på 5 milliarder kroner til land i sør som rammes av ringvirkninger av krigen, som er knyttet sammen med Ukraina-pakken. Onsdag bekreftet Frp-leder Sylvi Listhaug til Dagbladet at de sier ja til Ukraina-pakken, men at partiet har fått godkjenning til å legge inn i avtalen at de ikke støtter bistandsdelen til land i sør.

Rødt kommer på sin side ikke til å støtte forslagene som ligger på bordet. Partiet er imot å gi direkte militær bistand til Ukraina, men har åpnet for å gi penger til Ukraina som landet kan bruke til å kjøpe våpen.

– Vi vil stemme i tråd med det som per i dag er vedtatt politikk i Rødt om ikke å stille oss bak militær støtte utover militært B-materiell, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en epost til NTB.

Moxnes sier at Rødt ønsker en støtte til Ukraina av samme økonomiske omfang som avtalen legger opp til, og sier de vil støtte forliket og sikre enstemmighet på alle punkter de er for når det kommer til behandling i Stortinget

– Vi vil foreslå at beløpet til militær støtte utover B-materiell omdisponeres til støtte til Ukraina som landets myndigheter kan bruke slik de finner hensiktsmessig.

Forsvarsmateriell deles opp i A- og B-materiell. A-materiell omfatter våpen og ammunisjon. B-materiell er alt annet.