Ekspertutvalg skal vurdere prisfastsettelsen på strøm

– Europa har lagt bak seg et ekstraordinært år med høye og svingende kraftpriser som følge av Russlands militære invasjon av Ukraina. Dette har også bidratt til økte strømpriser i Norge. Derfor nedsetter vi nå et ekspertutvalg som skal se på fordeler og ulemper ved dagens prinsipper for prisfastsettelse på strøm, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Utvalget skal i tillegg se på det pågående arbeidet knyttet til prisfastsettelse i det europeiske kraftmarkedet.

– Nå skal vi se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid. Det som skal vurderes, er blant annet et eget prisområde for utenlandskablene, differensiering av spotmarkeder i henholdsvis innenlands forbruk og kraftutveksling, virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad og ulike typer avgift for krafttransport, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det er Sintef Energi-sjef Inge Gran som skal lede utvalget, som skal levere sin rapport til regjeringen innen 15. oktober. Utvalgets øvrige medlemmer vil bli kunngjort i løpet av kort tid, opplyser regjeringen. Partene i arbeidslivet, ved LO og NHO, får anledning til å stille med en observatør hver.