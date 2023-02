Det har tidligere vært anslått at flyplassen vil stå ferdig i siste del av 2025. Men den siste tiden har det blitt klart at det ikke vil være mulig å ha utbyggingsprosjektet ferdig før slutten av 2026, opplyser Avinor i en pressemelding.

Tatt i betraktning at flyplassen er nødt til å gå gjennom en prøvedriftsperiode før den åpnes offisielt, vil kalenderen vise våren 2027 før reisende kan fly til og fra flyplassen. Det er i tillegg blitt klart at rullebanen er anbefalt å utvides med ytterligere 200 meter til 2.400 meter.

– Det er en lei erkjennelse at flyplassen ikke ser ut til å kunne ha ordinær, kommersiell drift tidligere. Vi har all mulig interesse av å ha flyplassen i drift så raskt som mulig. Vi deler hele Helgeland-regionens utålmodighet, sier konserndirektør Thorgeir Landevaag for bærekraft, konsept og infrastrukturutvikling i Avinor.

Nyheten om utsettelse faller ikke i god jord hos Rana kommune.

– Dette bryter med Stortingets vedtak der det er lagt til grunn at den nye flyplassen skal åpnes i 2025, sier ordfører Geir Waage (Ap).