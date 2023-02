Lufthansa delvis på vingene igjen etter IT-feil

Det tyske flyselskapet opplyste onsdag ettermiddag at IT-systemet var i orden igjen og at flyavganger fra Frankfurt begynte å gjenopptas.

– Det tas omstart på systemene. Vi håper vi kan gjenopprette stabilitet i flygningene. Vi har nå avganger fra Frankfurt igjen, sier en talsperson for Lufthansa ifølge Reuters.

Flyplassoperatøren Fraport opplyste også onsdag ettermiddag at driften var gradvis i ferd med å stabilisere seg.

I løpet av dagen skulle Lufthansa opprinnelig ha hatt 1.000 avganger og ankomster for til sammen 114.000 passasjerer.

Onsdag ettermiddag var rundt 230 flygninger, både avganger og ankomster, innstilt, ifølge Fraports tall.

På et tidspunkt besluttet flygelederne å avvise ytterligere landinger slik at flyplassen ikke ble fylt opp.

IT-problemene hos Lufthansa skyldes at datakabler ble kuttet over under jernbanearbeid i Frankfurt tidligere onsdag.

Tyske Bild skriver at feilen forårsaket kaos på flyplasser over hele verden. Både systemene for innsjekk og boarding ble rammet. Bilder og video fra flere tyske flyplasser viste kaos i avgangshallene.

Feilen rammet også alle Lufthansas datterflyselskaper. Totalt driver selskapet rundt 700 fly, noe som gjør det til Europas største flyselskap målt i flåtestørrelse.