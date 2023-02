Havarikommisjonen finner ikke svar etter dødelig skolefly-styrt

Småflyet kom ut av kontroll under trening og havarerte i Larvik i november i 2021.

– Havarikommisjonen har drøftet flere mulige scenarioer, men det har ikke vært mulig å gi en entydig forklaring på hva som førte til at flyet kom ut av kontroll og gikk i spinn, skriver de i sin rapport.

Videre skriver de at flyet ble helt ødelagt i sammenstøtet og at det oppsto en intens brann som førte til at hele vraket brant opp eller ble skadd. Det var dermed ikke mulig å hente ut elektronisk lagret informasjon fra vraket.

Tekniske feil kan ikke utelukkes, står det i rapporten.

Flyet som styret, var et lite tomotors Diamond DA42. Skoleflyet tok av fra flyplassen på Torp, og det gjennomførte en rekke 360-graders svinger før det havarerte et stykke sørvest for Larvik sentrum. Svingningene som flyet gjorde før havariet, var en del av flytimen.