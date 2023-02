– Det er fortsatt stort behov for forbedringer og rettinger, der enkelte av forholdene omtales som kritisk, heter det i en pressemelding fra St. Olavs hospital.

Den foreløpige rapporten beskriver faktiske forhold ved låst journal ved samtidig bruk, manglende kontroll på ventelister, henvisninger, meldinger til eksterne og legemiddeladministrasjon.

St. Olavs hospital opplyser at Helsetilsynet anser at enkelte av utfordringene truer pasientsikkerheten både ved sykehuset og virksomhetene helseforetaket utveksler informasjon med.

​ – Jeg er fornøyd med at tilsynet har identifisert de samme områdene som kritiske, som ledere og ansatte på St. Olav har gjort. Det betyr at vi har en samstemt opplevelse av situasjonen, og understreker viktigheten av at forbedringer og rettinger skjer så raskt som mulig, sier direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved.

Innføringen av den såkalte Helseplattformen har vært langt fra knirkefri. I rapporten kommer det også fram at St. Olav etter tilsynets vurdering ikke har hatt mulighet til å få tilstrekkelig oversikt over risikoen ved å ta løsningen i bruk før oppstart.

Helsetilsynet anser også at erfaringene fra St. Olav bør brukes til læring og forbedring før Helseplattformen tas i bruk ved flere helseforetak i Midt-Norge.