Ny dårlig meningsmåling for Arbeiderpartiet

Statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet faller igjen på VGs partibarometer. Hadde målingen vært valgresultat ville borgerlige partiene fått klart flertall.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 18, 6 prosent, ned 0,6 prosentpoeng fra forrige måling. Høyre gjør det best på målingen med 32,4 prosent, opp 2,3 prosentpoeng fra forrige partibarometer.

Rapport: 8.400 migranter har druknet i forsøk på å ta seg til Europa siden 2019

8.468 mennesker har dødd eller blitt meldt savnet mens de forsøkte å krysse Middelhavet for å ta seg til Europa de siste fire årene, ifølge Redd Barna.

Organisasjonen legger delvis skylden for dødsfallene på «den tiltakende trenden der europeiske regjeringer med kraft, på ulovlig og ofte voldelig vis, stanser flyktninger fra å ta seg inn i deres territorium», og skriver at dette er basert på analyse av data fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Japan: Tidligere flygende objekter var trolig kinesiske spionballonger

Flere uidentifiserte flygende objekter som har vært i japansk luftrom de siste årene, var trolig kinesiske spionballonger, ifølge Japans forsvarsdepartement.

Det er etter ytterligere analyse av flere ballongformede objekter som har vært i japansk luftrom, konkludert med at de «svært formodentlig var ubemannede rekognoseringsballonger fløyet av Kina», heter det i en uttalelse fra departementet sent tirsdag. Det dreier seg om objekter som ble observert i blant annet november 2019, juni 2020 og september 2021.

USA sier de har skutt ned en iranskprodusert drone i Syria

Det amerikanske forsvaret sier de har skutt ned en iranskprodusert drone nordøst i Syria. Dronen forsøkte å drive rekognosering ved en base nordøst i landet, skriver U.S. Central Command på Twitter.

Nedskytingen skjedde rundt 14.30 lokal tid, skriver Centcom.

Rapport: Russland har tatt minst 6.000 ukrainske i barn til «omskoleringsleirer»

Russland har holdt minst 6.000 ukrainske barn, og trolig mange flere, i leirer der de har fått politisk omskolering, ifølge en rapport fra Yale University. Forskere ved Yale har identifisert minst 43 leirer og andre anlegg der ukrainske barn har blitt holdt. De var del av et systematisk nettverk i stor skala som Moskva har drevet siden invasjonen av Ukraina.

– Hovedformålet med leirene vi har identifisert, synes å være politisk omskolering, sier forsker Nathaniel Raymond.