Ny tung måling for Støre og Arbeiderpartiet

Det viser en ny meningsmåling gjennomført av Respons Analyse for VG.

– Jeg er ikke fornøyd med disse tallene og tar tilbakemeldingen fra velgerne på stort alvor. Vi skal oppover på målingene, og jeg er optimist ved starten av et nytt år og har tro på at vi vil klare det, fordi regjeringen tar Norge trygt gjennom krisene, sier statsministeren.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 18, 6 prosent, ned 0,6 prosentpoeng fra forrige måling.

Målingen er også tung for regjeringskollega Senterpartiet, som kun får en oppslutning på 5,3 prosent. De faller mest sammen med MDG – begge går ned med 1,6 prosentpoeng.

Lysere ser det ut for Erna Solberg og Høyre som går soleklart mest fram på målingen. Partiet øker med 2,3 prosentpoeng og er det største partiet med 32,4 prosent samlet sett.

– Dette er veldig fine tall for Høyre, og jeg blir veldig glad for at målingen viser et klart borgerlig flertall, sier Solberg til avisen.

Høyre, Frp, Venstre og KrF ville til sammen fått 94 mandater om målingen var valgresultat. De rødgrønne hadde fått 71 mandater.

Hele målingen (endring fra januar i parentes): Rødt 6,3 (+ 0,5), SV 9,5 (+ 0,8), Ap 18,6 (- 0,6), Sp 5,3 (- 1,6), MDG 2,3 (-1,6), Venstre 4,8 (ingen endring), KrF 3,5 (+0,7), H 32,4 (+ 2,3), Frp 12,8 (- 0,3), Andre 4,5 (0,7).

Målingen er gjort mellom 8. og 13. februar og er basert på 1.000 intervjuer. Feilmarginen er på mellom 2 og 3 prosentpoeng.