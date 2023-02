Valhammer går inn i en nyopprettet stilling i TV 2s avdeling for selskapskommunikasjon. Det opplyser kanalen i en pressemelding.

– For et mediehus som fortsatt har som oppgave å forstå og dekke hele landet, er det også en styrke å ha ledere med et utkikkspunkt utenfor Oslo, sier kommunikasjonsdirektør Lene Eltvik Vindfeld.

Fra 2019 til 2022 var Valhammer byrådsleder i Bergen, han satt for Arbeiderpartiet. Han er utdannet samfunnsviter med master i sammenlignende politikk fra UiB og master i økonomi, strategi og ledelse fra Handelshøyskolen BI, skriver TV 2.