Minst én drept i skyting på universitet i Michigan

Minst én person er drept i en skoleskyting ved Michigan State University (MSU) i East Lansing mandag. Minst fem personer er tatt til sykehus, noen med livstruende skader.

Skytingen begynte like før klokka 20.30 lokal tid, tilsvarende 2.30 norsk tid. Den mistenkte gjerningsmannen var klokka 5.30 norsk tid fortsatt på frifot.

En død etter at varebil kjørte på flere i Brooklyn

Minst én person er død etter at åtte personer ble påkjørt av en varebil i New York mandag. Politiet mener det ikke dreier seg om en terrorhandling.

En 44 år gammel mann som ble kritisk skadd i påkjørselen, døde mandag, får nyhetsbyrået AP opplyst. Føreren av bilen er pågrepet, og sønnen hans sier til AP at faren har psykiske problemer og voldshistorikk.

Baby som ble født i skjelvruiner i Syria, klarer seg

En liten jente som ble født under ruinene av familiens bolig nord i Syria etter de katastrofale skjelvene forrige uke, er i god behold. Det nyfødte barnet har fått navnet Aya, som er arabisk for «et tegn fra Gud», av ansatte på sykehuset der hun har fått behandling.

Jenta mistet moren, faren og sine fire søsken i skjelvet. Kona til sykehusets leder har ammet henne siden hun ble tatt inn, sier barnelege Hani Maarouf ved Cihan-sykehuset i Afrin til nyhetsbyrået AP.

Regjeringen får kritikk for eksportmål

Regjeringens mål om å øke eksporten med 50 prosent innen 2030 får kritikk både fra NHO og regjeringens egne rådgivere. I Hurdalsplattformen ble målet om 50 prosents vekst i eksporten – utenom olje og gass – lagt fram, og i forrige uke tok regjeringens rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser fatt i målet, skriver Aftenposten/E24. Professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo er krystallklar i kritikken.

– Økt eksport fra fastlandet bør ikke være et selvstendig mål i den økonomiske politikken, slik norsk økonomi er nå, sier han.

Assist for Zuccarello i Wild-tap

Mats Zuccarello (35) sto for assist i NHL-kampen mellom Florida Panthers og Minnesota Wild mandag. Nordmannen hadde målgivende på Kirill Kaprizovs 1-1-mål drøyt 5 minutter ut i andre periode.

Kampen sto 1-1 ved ordinær tid, og ble dermed avgjort på straffeslag. Zuccarello satte sin straffe, men Panthers stakk likevel av med seieren. 36-åringen fikk 20 minutter og 33 sekunder på isen i tirsdagens kamp.

Nederland: Russiske fly avskåret over Polen

To nederlandske F-35-jagerfly avskar en formasjon av tre russiske militærfly over Polen og eskorterte dem ut, ifølge det nederlandske forsvarsdepartementet. Blant flyene skal det ha vært et rekognoseringsfly.

Flyene skal ha nærmet seg polsk luftrom fra den russiske eksklaven Kaliningrad, heter det i uttalelsen mandag kveld. Eksklaven ligger mellom Polen og Litauen, to land som er medlem i både Nato og EU.