Norske fylkesveier er for smale

Bilorganisasjonen har gjennomgått veibredden på alle 44.000 kilometer med fylkesveier i Norge, og funnet ut at over 11.000 kilometer av disse fylkesveiene i dag er for smale sammenlignet med trafikken, skriver Nationen.

– At hver fjerde meter med fylkesvei er for smal, er nedslående. Mye av dette er hverdagsveier for folk i distriktene. Mange er livredde når de kjører, eller går, på de smale fylkesveiene, sier kommunikasjonssjef Ingunn Handagard i Norges Automobil-Forbund (Naf).

Hun mener at målingen viser at fylkene trenger et betydelig inntektsløft fra staten for å få til en oppgradering og slår fast at behovene er enorme, men uttellingen for trafikksikkerheten betydelig.

Regjeringen planlegger til sammenligning å oppgradere kun 16,8 kilometer riksvei med utvidet bredde og gul midtstripe i år.

– Det er en dråpe i havet, sier Handagard.