Menneskerettsdomstolen avviser klage fra ekskludert Jehovas vitner-medlem

– Jeg forholder meg til konklusjonen. Den får jeg ikke gjort noe med. Men jeg hadde jo håpet at vi ville få en begrunnelse, sier Gry Helen Nygård til Vårt Land.

Nygård ble ekskludert fra trossamfunnet i 2018 på grunn av påstått seksuell umoral. Selv har hun sagt at hun ble utsatt for overgrep.

Nygård gikk til sak mot Jehovas vitner for å få opphevet eksklusjonen. Hun tapte saken i Follo tingrett, men vant fram i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten konkluderte med at domsutvalgets beslutning om eksklusjon for «porneia» – seksuell umoral – var ugyldig.

Jehovas vitner anket lagmannsrettens dom og vant fram i Høyesterett.

Nygård brakte deretter saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

– Klagen ble dessverre ikke tatt til behandling av EMD. Dette skjer uten at domstolen gir noen nærmere begrunnelse, opplyser advokatfullmektig Eirin Tinnesand ved advokatkontoret Schjødt, som har engasjert seg i saken til Nygård.

Ifølge Tinnesand er det vanlig at EMD ikke begrunner sine avslag.

Nygård fortalte sin historie i Brennpunkt-serien «Guds utvalgte» på NRK i 2021.