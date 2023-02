Tidligere journalist Espen Teigen lånte penger av kilde

Årsaken er at Teigen lånte pengene av generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug, skriver NRK.

Teigen har til sammen skrevet ni artikler som journalist i Nettavisen der Slaathaug har medvirket, ifølge mediedatabasen Retriever, skriver kanalen. Han forklarer at han tok opp lånet da han var i en økonomisk presset situasjon.

I en epost til kanalen bekrefter den tidligere Nettavisen-journalisten at han har lånt penger av Slaathaug. Teigen skriver til NRK at han «selvsagt aldri, under noen omstendighet» har tatt betaling for redaksjonell omtale.

– Jeg skriver naturlig nok ikke saker som kommer fra folk jeg har lånt penger av. Det ville vært uryddig og brutt med alt av journalistisk integritet.

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen sier de har vært kjent med at Teigen har lånt penger av generalsekretæren i stiftelsen Rettferd i «noen dager».

Stavrum kaller sakene et klart brudd på pressens Vær Varsom-plakat og Nettavisens etiske retningslinjer.

Nettavisen vil nå gjennomgå alle saker som Teigen skrev mens han jobbet i avisen.

Teigen sluttet i Nettavisen i januar.