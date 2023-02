Matapours forsvarer støtter ekstern gransking av E-tjenesten

– En uavhengig gransking støtter jeg så klart. Men den vil måtte komme etter den politietterforskningen som nå pågår. Jeg har nemlig for en tid tilbake bedt politiet om å etterforske Etterretningstjenesten for sin medvirkning i saken, sier forsvareren til terrorsiktede Zaniar Matapour (43), advokat Marius Dietrichson, til NTB.

Matapour er siktet for terrorhandling utenfor to utesteder i Oslo natt til 25. juni, der to menn ble drept og mange såret. Tre andre menn er siktet i saken, deriblant Arfan Bhatti. 6. februar ble Matapour varetektsfengslet i åtte nye uker.

Krav fra Oslo Pride

Tidligere mandag krevde Oslo Pride at regjeringen setter ned et eksternt utvalg som også gransker E-tjenesten etter terrorangrepet i Oslo i fjor sommer.

– Regjeringen må sporenstreks nedsette en ekstern gransking med et mandat som også inkluderer E-tjenesten. Dette krever flere av de største pridene i Norge, sier leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, til VG.

Avisen kunne mandag avsløre innholdet i meldingene til etterretningsagenten som hadde utgitt seg for å være terrorist i IS, og som var i kontakt med en islamist som nå har status som vitne i terrorsaken.

– I forrige runde gikk PST ut og sa at varselet ikke var konkret nok, men dagens meldinger i VG ser særs spesifikke ut, sier Bjørke.

Strøket

Politidirektoratet ønsket å evaluere E-tjenesten etter terrorskytingen i Oslo i fjor, men punktet ble strøket.

E-tjenesten er underlagt Forsvarsdepartementet, mens PST og POD er underlagt Justisdepartementet. Evalueringen av politiet og PST omfatter informasjonen som E-tjenesten selv har overlevert til PST.