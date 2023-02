Økningen er fra 17 til 35 kroner, skriver FriFagbevegelse.

Endringen betyr at forsørgere på AAP får et barnetillegg på 35 kroner per barn, fem dager i uka.

Det gjelder både egne barn og adoptivbarn, så lenge man er forsørger for dem. Også fosterbarn som har bodd hos en familie de siste to årene, omfattes av ordningen.

Barnetillegg kan også gis for barn som du har bidragsplikt for, selv om du ikke betaler bidrag akkurat nå.