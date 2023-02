Per Sandberg og Bahareh Letnes får egen TV-serie

Det opplyser TV 2 i en pressemelding mandag ettermiddag.

Sandberg og Letnes bor nå i Halden, hvor de har drevet bar de siste årene.

– De har tatt over Grand Hotel midt i sentrum av byen, og sammen står de ansvarlige for drift av både hotell og bar. I dokuserien «Per & Baharehs Grand Hotel» følger vi de ferske hotelleierne i Haldens egen versjon av «Hotell i særklasse», heter det i pressemeldingen.

Programmet har premiere 6. mars.

– Her kommer det mye rart, altså. Vi har begge bydd på oss selv. Vi var amatører da vi startet, så folk får dømme etter hvert. Jeg har mest lyst til å reise bort når serien skal gå på TV, sier Sandberg i pressemeldingen.

TV-kameraene begynte å følge paret tidlig på sommeren i fjor.

– Seerne vil nok reagere med alle sanser. Her er det drama på inn- og utpust, ikke annet å forvente av to amatører fra Skogn, sier Letnes.

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, gleder seg til å vise frem serien.

– Først og fremst er vi veldig takknemlige for at Per og Bahareh har latt TV-kameraene følge dem både foran og bak bardisk og hotellresepsjon. Begge to byr virkelig på seg selv – ofte helt uten filter. Sånt blir det gode og ærlige TV-programmer av. Her mener vi at seerne kan vente seg en aldri så liten perle av en TV-serie, sier Haldorsen.