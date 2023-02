Kvinne funnet død på hotellrom i Bergen – politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart

Det var en kvinne i 40-årene som ble funnet død. Hun er kjent for politiet fra før, bekrefter politiadvokat Eli Andrea Skaar til Bergens Tidende.

Til avisen sier Skaar at politiets hovedteori er at det ikke har skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallet.

– Basert på overvåking kan det se ut som om hun kommer inn alene. Det styrker teorien om at det ikke har skjedd noe straffbart. Det kan se ut til at hun har tatt seg inn på et hotellrom der hun ikke leide, og at hun har dødd der, sier politiadvokaten.

Hun opplyser at politiet må vente på obduksjons­rapporten før de kan si noe om dødsårsaken.