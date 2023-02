40 beboere evakuert etter jordras på Inderøy

Et jordras gikk natt til mandag i et boligfelt i Inderøy kommune i Trøndelag. Ingen er skadd, men 40 beboere er evakuert.

Politiet fikk melding om raset rett etter klokka 1 natt til mandag. Ved 3-tiden ble det besluttet å evakuere 40 personer fra boligene. En geolog vil undersøke stedet nærmere når det blir lyst mandag morgen.

Person til sykehus med stikkskader i Oslo

En mann er sendt til sykehuset med stikkskader etter en mulig slåsskamp i Oslo søndag kveld. Politiet leter etter to mulige gjerningsmenn som skal ha løpt fra stedet.

Skadegraden er også uklar, men personen som er sendt til sykehus, var bevisst og våken.

Russisk nyhetsbyrå: Fronten er flyttet vestover de siste dagene

Russiske styrker har tatt seg 2 kilometer vestover i Ukrainas de siste fire dagene, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

– De russiske soldatene har slått ned fiendens motstand og rykket flere kilometer dypere inn i dens forsvar. På fire dager har fronten blitt flyttet 2 kilometer vestover, siterer Interfax det russiske forsvarsdepartementet på. Det er ikke oppgitt noen detaljer om hvilken del av den store frontlinjen, som omfatter flere ukrainske regioner i landets sør og øst, det er snakk om. Påstanden er ikke verifisert.

Berlusconi sier han ikke ville ha møtt Zelenskyj om han var statsminister

Silvio Berlusconi sier han ikke ville ha møtt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om han fortsatt var Italias statsminister. Berlusconi, som leder regjeringspartiet Fremad Italia, har i mange år vært venn av Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg ville aldri ha reist og snakket med Zelenskyj fordi vi er vitne til ødeleggelsen av landets hans og slaktingen av landets soldater og sivile, sa Berlusconi til journalister søndag. 86-åringen sa videre at om Zelenskyj hadde sluttet å angripe de to utbryterrepublikkene i Donbas, så hadde krigen aldri skjedd.

Mahomes førte Chiefs til seier i Super Bowl

Patrick Mahomes ga Kansas City Chiefs valuta for gigantkontrakten han signerte i 2020 da han førte laget til 38–35 over Philadelphia Eagles i Superbowl.

Mahomes har tatt Chiefs minst til semifinale i alle fem sesonger han har vært førstevalg, og i sin tredje finale ordnet 27-åringen tittel nummer to, tross en smertefull ankelskade. Han ble kåret til finalens mest verdifulle spiller.

Israelske luftangrep mot Gaza

Flere eksplosjoner rystet Gazastripen tidlig mandag etter flere israelske luftangrep. Israel sier de har angrepet et rakettanlegg som brukes av Hamas.

Det dreier seg angivelig om et underjordisk rakettanlegg. Det har ikke umiddelbart kommet meldinger om skadde eller drepte etter angrepet. Det skjer etter at Israel i helga meldte å ha skutt ned en rakett som var avfyrt over grensa fra Gaza.