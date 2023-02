Fire måneder etter at Stortinget vedtok å gi husholdningene mer støtte for å kutte strømforbruk, har ingen ting skjedd, skriver Aftenposten.

På hastemøtet i Stortinget i fjor høst stemte også Ap og Sp for at det hastet å sette fart på strømsparing i private hjem som et sentralt tiltak i strømkrisen.

Opposisjonspartiene på Stortinget reagerer. Nå krever representantene for Høyre, Venstre, KrF, SV, MDG, Rødt og Frp at regjeringen må levere – og det raskt.

– Regjeringen kan vurdere hvordan de vil implementere dette, men ikke om de skal følge Stortingets vedtak, sier Bård Ludvig Thorheim (H):

– Nå gir vi dem en marsjordre om å gjennomføre vedtakene Stortinget har fattet. Energikommisjonens rapport er en klar beskjed om at det ikke går an å drøye lenger, sier Rødts Sofie Marhaug.

Hun mener kriseforståelsen ennå ikke har sunket inn hos regjeringspartiene.

Både Thorheim og Marhaug forventer at en ny støtteordning er på plass senest til våren, og statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima- og miljødepartementet lover at regjeringen skal følge opp vedtaket fra i fjor høst «på en god måte».