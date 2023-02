Rundt 50 beboere evakuert etter jordras på Inderøy

Politiet fikk melding om raset rett etter klokka 1 natt til mandag. Det ble først meldt at raset skulle være rundt 50 meter bredt, men senere viste det seg å være på rundt ti meter.

Raset gikk like ved et bolighus på Kvistadbakken boligfelt, og selve Kvigstadveien er stengt ved stedet.

– Vi har evakuert opp mot et 50-talls beboere., sier innsatsleder Per Henrik Bykvist til Adresseavisen.

Alle de 14 boligene i den aktuelle veien er dermed tømt. Kommunen har opprettet et eget evakueringssenter for beboerne.

Det er sendt ut oransje varsel om regn i deler av Trøndelag og oransje farevarsel for flom- og jordskred for deler av Trondheimsfjorden.

– Vi vurderer nå at det ikke er fare for hus og folk, men dersom regnet fortsetter, er det fare for at veien blir vasket ut. Raset har berørt to hustomter, hvor husene har fått litt fra raset på seg, sa vaktleder Stig Lunde ved Midt-Norge 110-sentral til avisen.

En geolog vil undersøke stedet nærmere når det blir lyst mandag morgen.