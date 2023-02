To til sykehus etter frontkollisjon i Risør – sjåfør mistenkt for ruskjøring

– En personbil og en varebil har truffet hverandre i fronten. Det framstår som om den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

110-sentralen i Agder meldte om ulykken på riksvei 416 i Risør på Twitter klokken 14.25 søndag ettermiddag.

Det var én person i hver bil. De to sjåførene var ved bevissthet etter ulykken og er sendt til sykehus med uavklart skadeomfang.

Politiet skriver på Twitter at føreren av personbilen er mistenkt for å ha kjørt i ruset tilstand. Vedkommende har heller ikke gyldig førerkort, og blir anmeldt for dette.