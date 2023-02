Arne Treholt er død

Treholt døde ifølge avisen i Moskva etter kort tids sykeleie, skriver Aftenposten. Han har de siste årene bodd og drevet sin forretningsvirksomhet fra den russiske hovedstaden, men har også bodd på Kypros etter at han ble benådet i 1992.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Treholts familie, uten å lykkes.

Treholt var journalist, politiker i Arbeiderpartiet og diplomat. Men i 1984, da han var byråsjef i Utenriksdepartementet, ble han pågrepet i norgeshistoriens mest omtalte spionsak. Året etter ble han dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Han ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.

Fredsarbeid?

Treholt hevdet i alle år å være uskyldig i spionasje. Men han innrømmet både å ha hatt hemmelige møter med KGB og ha gitt dem graderte dokumenter. Han innrømmet også å ha tatt imot penger både fra den sovjetiske etterretningstjenesten KGB og irakiske myndigheter.

Men både i selvbiografien «Gråsoner» fra 2004 og i NRKs dokumentarserie «Rikets sikkerhet» hevdet Treholt at det han ønsket, var å drive fredsarbeid og skape forståelse mellom de to nabolandene.

Arrestasjonen på Fornebu flyplass 20. januar 1984, spiontiltalen og dommen på 20 års fengsel gjorde Treholt til en av de mest omtalte og omstridte nordmenn i etterkrigstiden. Treholt ble blant annet dømt for å ha gitt den sovjetiske etterretningstjenesten KGB detaljert informasjon om organiseringen av det norske invasjonsforsvaret ved sovjetisk invasjon.

Treholts forsvarer Arne Haugestad hevdet at Treholt ble utsatt for et justismord. Men gjentatte forsøk på å få saken gjenopptatt, lyktes ikke.

Gråsoneavtale

Etter løslatelsen flyttet Treholt til Russland, hvor han startet forretninger. Han har også tidvis oppholdt seg på Kypros.

Treholt startet yrkeskarrieren som journalist i Arbeiderbladet, men fra 1972 ble han politisk sekretær for handels- og sjøfartsministeren. Som statssekretær for havrettsminister Jens Evensen ble Treholt dypt involvert i forhandlingene mellom Norge og Sovjetunionen om grenselinjer og rettigheter i Barentshavet. Den såkalte Gråsoneavtalen fra 1978 var omstridt, men besto fram til en ny delelinjeavtale trådte i kraft i 2011.

Tette forbindelser til KGB ble avslørt

Etter at Treholts tette forbindelser til KGB ble avslørt, var det mange som lurte på om Sovjetunionen hadde sittet på begge sider av forhandlingsbordet. Men spionanklagene omhandlet ikke disse forhandlingene.

Gjennom et mangslungent liv engasjerte Treholt seg også i kampen mot den greske militærjuntaen og for demokrati i Hellas. Han var personlig sekretær for Jens Evensen under handelsavtaleforhandlingene med EF (nå EU) på 1970-tallet. Men Evensen og Treholt representerte en utradisjonell stil som skapte skepsis både i og utenfor Arbeiderpartiet, ifølge Norsk biografisk leksikon.

Treholt var gift tre ganger, blant annet med NRK-journalist Kari Storækre, som han fikk en sønn med.

