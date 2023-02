Stor stein kastet gjennom vindu i Stavanger – etterlyst mann pågrepet

Politiet fikk melding om at noen hadde kastet en stor stein gjennom et vindu i et hus i bydelen Vestre platå.

– En patrulje ble sendt til stedet og fikk beskrivelse av gjerningspersonen og startet søk etter vedkommende, tvitret politiet tidlig søndag morgen.

Etter et par timer kom det melding om at de hadde kontroll på en mistenkt. Mannen var etterlyst i forbindelse med soning og ble dermed tatt med av politiet.

Hvorfor steinen ble kastet inn i huset, er uvisst, ifølge politiet. Ingen er meldt skadd etter hendelsen.