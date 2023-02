Flygende objekt skutt ned over Canada

Det uidentifiserte objektet som ble observert flygende over Canada lørdag, er skutt ned, sa statsminister Justin Trudeau i natt norsk tid. Objektet var lite og sylinderformet, og det utgjorde en trussel for sivil luftfart, ifølge landets forsvarsminister Anita Anand.

Nedskytingen skjedde over Yukon-området, vest i landet. Ifølge canadiske myndigheter var det mindre enn den kinesiske ballongen som ble skutt ned utenfor Sør-California tidligere denne måneden.

Nato vil ha Stoltenberg i ny periode, melder tysk avis

Nato vil forlenge generalsekretær Jens Stoltenbergs periode igjen, sier ikke-navngitte diplomatkilder til den tyske avisen Welt am Sonntag.

Det er uformell enighet blant alliansens 30 medlemsland om at Stoltenberg bør forbli i stillingen som Natos generalsekretær utover slutten av sin periode 30. september, skriver avisen.

Harry Styles storvinner under Brit Awards

Det britiske popstjernen Harry Styles vant alle de fire prisene han var nominert til under lørdagens Brit Awards-utdeling i London. 29-åringen vant pris for årets artist, årets låt, årets album og årets pop/RNB-låt.

– Jeg er svært, svært takknemlig for å stå her oppe i kveld og veldig bevisst på mine privilegier. Denne prisen er for Rina, Charli, Florence, Mabel og Becky, sa han i takketalen.

Snøscooterulykke i Alta

To tenåringsgutter er fløyet til sykehus etter en ulykke med snøscooter i Alta. Finnmark politidistrikt fikk melding om ulykken klokka 21.35 i går kveld.

– Ulykken betegnes som alvorlig. To tenåringsgutter er involvert i ulykken, disse er tatt hånd om av helse og flys med helikopter til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, melder operasjonssentralen.

Politiet mener å ha tatt mobiltyverier

I helgen har spanere fra Oslo-politiet pågrepet to personer som de mener har spesialisert på å stjele mobiltelefoner. Politiet har funnet rundt 20 telefoner som de jobber med å finne eierne til. Oslo-politiet meldte om pågripelsene rett etter klokka 4 i natt.

– De siste to nettene har spanere pågrepet to lommetyver som tilsynelatende har spesialisert seg på å stjele mobiler på dansegulvet på utesteder i sentrum. Hvis du ikke har anmeldt tyveriet ennå, kan du enkelt gjøre det på politiet.no, lyder oppfordringen fra operasjonssentralen.

Sian anker forbudet mot koranbrenning

Tidligere denne måneden ble Sian nektet å brenne Koranen under en markering utenfor den tyrkiske ambassaden. Avgjørelsen er klaget inn for Politidirektoratet, skriver Document.no.

Saken dreier seg om «røkting av våre frihetsverdier», sier Lars Thorsen, leder for Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

Zuccarello med assist og straffemål

Det måtte straffeslag til før Minnesota Wild kunne innkassere seieren mot New Jersey Devils i NHL i natt norsk tid. Mats Zuccarello sto for en assist og et viktig straffemål.

Dermed ble det endelig seier, etter tre kamper på rad med tap for nordmannen og laget hans.