To personer funnet i god behold på Karmøy

Meldingen om hendelsen ved Åkrehamn kom rett før klokka 1 natt til søndag, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun i Sørvest politidistrikt til NTB.

– Det var under et selskap eller en tilstelning, forteller operasjonslederen.

En person ble hentet opp av vannet, og basert på informasjon fra denne og andre til stede mente politiet at to personer ikke er gjort rede for. Politiet hadde flere hypoteser, enten at de to var kommet seg på land eller fortsatt var i vannet.

Senere på natten ble det to funnet i god behold, og søket kunne avsluttes.