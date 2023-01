Netthandelsbutikken Stayclassy slår seg konkurs

– Styret har tirsdag kveld konkludert med at det dessverre ikke finnes alternativer for videre drift. Selskapet vil onsdag morgen begjære konkurs. Selskapets aktivitet er innstilt, og salget er stanset, opplyser Stayclassy på sine nettsider.

Stayclassy takker samtidig alle kundene som har handlet hos dem de siste ni årene.

– Vi kommer til å savne alle våre fantastiske kunder, og vi er dypt fortvilet og lei oss over situasjonen. Venter du på en tilbakebetaling kan du kontakte ditt kredittkortselskap for refusjon. Bobestyrer vil overta alt ansvar for Stayclassy, skriver Stayclassy videre.

Stayclassy er kjent for blant annet salg av elektriske sparkesykler, hoverboard og små elektriske kjøretøy.

I desember i fjor varslet Forbrukertilsynet gebyrer til Stayclassy for brudd på markedsføringsloven. Selskapets daglige leder Thomas Holstad fikk varsel om gebyr på 400.000 kroner, mens selskapet fikk et varsel om gebyr på 1,5 millioner kroner.

I en pressemelding skrev tilsynet at lovbruddene i hovedsak dreier seg om at Stayclassy ikke har opplyst om førpriser, samt at selskapet har markedsført prisbesparelser som ikke er reelle.

I januar ble det kjent at selskapet hadde stengt nettbutikken. Nå begjærer selskapet seg konkurs.