Flere frister forfaller for Flyr ved midnatt

Mandag opplyste Flyr at de ikke har lyktes med å hente inn nok penger, og at styret nå må vurdere om det finnes alternativer for videre drift.

Innen det neste flyet går tidlig onsdag, bør man ha en avklaring rundt både finansiering og planer for sommertrafikken, skriver Dagens Næringsliv.

En grunn er at fristen det europeiske flydirigeringsorganet Eurocontrol har satt for å melde inn planlagte flybevegelser i sommersesongen, er 31. januar. Samme dato har også Avinor og den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA som frist for innmelding av start- og landingsrettigheter for sommeren.

En annen grunn er at flyselskapene innen denne tid, også de som vil leie fly og mannskap av Flyr, må melde inn sommerens ruter og vite at de har materiell tilgjengelig til å fly som planlagt.

Tusenvis av passasjerer som har betalt for billetter, venter i spenning på hva som skjer med flyselskapet. Dagbladet skriver at alle som har bestilt refunderbare Fleks-billetter, kan avbestille og få pengene tilbake.

Men også for alle med lavprisbilletter som i utgangspunktet ikke er refunderbare, slik som Smart og Mini, er det gode nyheter.

Passasjerer med slike billetter har likevel fått avbestille sine billetter og får pengene tilbake. Dersom man skulle angre på at man avbestilte billetten og Flyr overlever krisen, må du bestille og betale en ny billett – og da kan prisen være en helt annen.