Vårt Land: Regjeringen foreslår milliardpakke til Ukraina

7. februar skal regjeringen legge fram en detaljert skisse for de parlamentariske lederne på Stortinget, erfarer Vårt Land.

Dette skal være hovedtrekkene:

* Regjeringen foreslår å forplikte seg til å gi et stort milliardbeløp til Ukraina over fem år gjennom et eget program.

* I 2023 vil halvparten av pengene gå til militær støtte og halvparten til sivil bistand – gjenoppbygging og humanitær hjelp.

* I tillegg foreslås en bevilgning for å bøte på krigens konsekvenser for det globale sør i 2023. Denne er særlig rettet mot økte mat- og energipriser.

Vil skille seg ut

Vårt Land kjenner ikke til det totale beløpet som foreslås at Norge skal forplikte seg til, men erfarer at Ukraina-programmet vil skille seg ut internasjonalt i størrelsesorden og lengde på forpliktelsen.

Totalen i Ukraina-pakken ligger an til å sikre at det symboltunge målet om å bruke én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) på bistand, nås i 2023, erfarer Vårt Land fra både politisk og bistandshold.

Forventer 1 prosent av BNI

Generalsekretærene i Kirkens Nødhjelp og Redd Barna er redde for at regjeringens gigantpakke til Ukraina kan legge tunge føringer for Norges bistand i årene fremover.

– Vi forventer at Stortinget og regjeringen nå får på plass én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand i 2023, sier Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp til avisen.

Allerede torsdag denne uken er det ventet at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil snakke om Ukraina-pakken i sin redegjørelse for Stortinget om «krigen i Ukraina og dens følger»