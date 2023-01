Viggo Kristiansen kan få forenklet behandling av erstatningen

– Vi ble møtt med stor forståelse for alvoret i saken, sier forsvarer Bjørn André Gulstad til VG.

Han sier de ble enige om å samarbeidende med mål om en forenklet behandling.

Nylig ble det kjent at Kristiansen får 10 millioner kroner i forskudd på erstatningen. Kristiansens advokater har tidligere varslet et stort krav som omfatter tap av inntekt og oppreisning for årene han satt i fengsel – og det har vært antydet et krav på mellom 50 og 70 millioner kroner.

– Krav vil bli utarbeidet i løpet av den kommende tiden, sier Gulstad.