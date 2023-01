Politiet beklager kommunikasjonen med mediene etter Ålesund-dødsfallet

Leder Erik Steen Mikalsen i operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt sier til Sunnmørsposten at politiet legger seg langflate.

Operasjonslederen Sunnmørsposten snakket med lørdag, avviste nemlig at det hadde vært en pågripelse eller at noen hadde blitt lagt i bakken. En video viste at det ikke stemte.

– Nå har vi gjennomgått lydloggen med samtalene som har foregått. Blant annet til Sunnmørsposten. Det operasjonsleder har formidlet til oss, er ikke det samme som kommer fram i lydloggen. I lydloggen kommer det fram det dere har beskrevet. Operasjonsleder legger seg langflat og har gjort en feil her. Dette er på ingen måte slik håndtering vi ønsker fra våre operasjonsledere. Vi ønsker en åpen og ærlig dialog med journalister, sier Mikalsen.

Han sier at det operasjonslederen sa, aldri skulle ha vært sagt.

Spesialenheten er koblet på saken etter dødsfallet.