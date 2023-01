Rapport om velferdsgoder til stortingsrepresentantene

Et utvalg nedsatt av Stortinget har gransket alle økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene, inkludert pendlerboliger. Utvalget har vurdert ordningene, og skal presentere forslag til hvordan ordningene kan innrettes for fremtiden.

Oljefondet presenterer hovedtall for 2022

Nicolai Tangen presenterer hovedtallene for hvordan det gikk med investeringene i oljefondet fjor. 2022 var en turbulent år i verdensøkonomien, samtidig som Norge hadde enorme inntekter fra olje og gass-sektoren. Fondet er et av verdens største statlige fond og eier nesten 1,5 prosent av aller børsnoterte selskap i verden.

EU-kommisjonen med industriplan

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen legger fram forslag til tiltak for å støtte industrien i møte med energikrisen og amerikanske og kinesiske subsidier. Tidligere har hun kunngjort at EU vil midlertidig tilpasse reglene for grønn omstilling i industrien.

Paven til Kongo

Pave Frans skal etter planen ankomme Kongos hovedstad Kinshasa 31. januar. Opprinnelige skulle reisen ha funnet sted i juli, da også med et besøk i Goma øst i landet. Men på grunn av en ny angrepsbølge i området, der 120 væpnede grupper kjemper om makt og ressurser, har paven valgt å avlyse denne delen av turen.

Uttak til VM i langrenn

VM i Planica går fra 22. februar til 5. mars. Uttaket til langrennstroppen kunngjøres i skiforbundets lokaler på Ullevaal stadion. Der vil landslagstrenere og langrennssjef vil være til stede.