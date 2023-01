Mann siktet etter at kvinne ble funnet død i Moss 10. januar

– En person er siktet for å ha unnlatt å hjelpe avdøde da hun befant seg i en hjelpeløs tilstand, sier politiadvokat Torgeir Lutro i Øst politidistrikt til Moss Avis.

Politiadvokaten sier at det var kontakt mellom siktede og avdøde i Mosseveien Park, men utover dette ønsker ikke politiet å si mer om dette temaet.

– Det av hensyn til etterforskningen i saken, sier Lutro.

Den siktede mannen er ikke varetektsfengslet.

– Grunnen til det er at politiet kom raskt i gang med etterforskningen og fikk gjennomført flere sentrale etterforskningsskritt innen relativt kort tid. Det ble derfor vurdert at det var liten fare for bevisforspillelse og at varetektsfengsling av den grunn ikke var nødvendig.