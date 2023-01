Australsk politi pågrep nordmennene før soloppgang, i det australske medier skriver at politiet kaller «en sofistikert operasjon».

Ifølge rettsdokumenter fløy nordmennene til delstaten Queensland nordøst i landet, der de kjøpte dyrt dykkerutstyr.

Føderalt politi hadde imidlertid tatt skipet med kokainlasten. Narkotikaen var festet til skroget, under vann, på et lasteskip som skal kommet med korn fra Kina. Skipet ble eskortert inn av politiet, og lagt til kai i terminalen i havna i Newcastle.

Da de to skulle dykke, angivelig for å hente opp lasten grytidlig onsdag, ble de oppdaget av politiet.

Svært straffbart

Ifølge Fredriksstad Blad avbrøt politiet smuglingsforsøket ved å sette på kraftige lyskastere. Mennene dro av seg dykkerutstyret, kom seg på land og la på flukt. Kort tid etter ble de pågrepet. De skal være i 30- og 50-årene og nå fengslet, siktet for medvirkning til forsøk på smugling.

Ifølge påtalemyndigheten i Australia har nordmennene samarbeidet med et internasjonalt forbrytersyndikat, som betalte for dykkerutstyret og ga de to en kryptert telefon som politiet har beslaglagt.

Straffen for å smugle 82 kilo inn i Australia kan være livstid i fengsel. De to sitter inntil videre i varetekt.

Vil ikke si noe

Lasteskipet Stalo seiler under kypriotisk flagg, men tilhører selskap GrainCorp fra Kina, ifølge ABC News. Selskapet har foreløpig ikke etterkommet forespørsel om kommentar i saken.

Heller ikke australsk politi vil si mye om hva som er skjedd, og henviser til at saken ennå er under etterforskning. Havnearbeidere har imidlertid opplyst til mediene at skipet ankom havna i Newcastle under politieskorte tirsdag 24. januar.

Heller ikke havnemyndighetene vil kommentere saken, siden etterforskningen pågår.