Politiet søker vitner etter grov voldshendelse i Hokksund

Forrige lørdag, 21. januar, ble en person stukket med kniv flere ganger. Mannen ble ikke livstruende skadd og er utskrevet fra sykehus. En person er pågrepet og siktet etter hendelsen.

Politiet antar åstedet er nær krysset mellom Stasjonsgata og Vestre Nøstegate ned mot Drammenselva i Hokksund.

– Selv om en person er siktet og pågrepet, ønsker politiet flere detaljer fra det som karakteriseres som en alvorlig hendelse, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding mandag.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.35, men er interessert i vitneobservasjoner i tiden mellom 22 og 22.45.

Politiet ønsker også opptak fra biler med dashcam som har kjørt i Stasjonsgata og Vestre Nøstegate i det aktuelle tidspunkt – eller andre videoopptak som kan bidra til at politiet får et bedre oversikt over voldshendelsen.

Politiet opplyser at eventuelle observasjoner kan meldes inn på tipstelefon 47696400.