Tre veltet på bil på E16 i Vaksdal

Klokken 11.19 ble det meldt at det at veien var stengt etter at det hadde gått et steinras på E16 og at en bil var truffet av raset. I ettertid viser det seg at det ikke var like dramatisk.

– Det viser seg at det er en rotvelt, ikke et ras som først var meldt, sier trafikkoperatør ved veitrafikksentralen, Marianne Hove, til Bergensavisen.

Treet har veltet inn på E16 på østsiden av Stavenestunnelen og truffet en bil.

– Ikke personskade. Materielle skader på tak og frontrute. Mindre jordmengder i veibanen, skriver politiet på Twitter.

Like etter klokken 12 var veien igjen åpnet for trafikk.