Politiet i Oslo opplyste klokken 11.15 at nødetatene var på vei til Saraholmen i Sandvika etter melding om at to personer hadde gått igjennom isen.

– Begge er oppe, men er våte og kalde, skriver politiet på Twitter.

Ifølge 110-sentralen i Oslo er begge kommet seg på land.