Over 11.000 tatt for ulovlig mobilbruk bak rattet i fjor

Utrykningspolitiet (UP) opplyser at det ble utstedt 13.624 forenklede forelegg i 2021, mot 11.005 i 2022.

UP foretok i fjor en veikantundersøkelse, der de registrerte mobilbruk i bil. 2,2 prosent av personbilsjåførene tastet eller leste ulovlig under kjøring. Av tungbilsjåførene gjaldt dette hele 4,2 prosent.

UP-sjef Knut Smedsrud sier i en pressemelding at uoppmerksomhet i trafikken er en medvirkende årsak til flere alvorlige ulykker med drepte og hardt skadde. Smedsrud håper nedgangen i reaksjoner mot bruk av mobiltelefon skyldes økning av botens størrelse og økning i antall prikker.

Prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken, Liv Marie Bendheim er fornøyd med en reduksjon, men frykter likevel store mørketall.

– Vi vet at mange har vanskelig for å la mobilen ligge når de setter seg i bilen, og vi vet at potensielt veldig mange ulykker skyldes uoppmerksomhet, sier Bendheim.