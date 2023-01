Godt over 100.000 av disse brødene kastes daglig i butikkene, mens husholdninger kaster rundt 170.000 brød. Det viser tall fra Norsk institutt for bærekraftsforskning (Norsus).

– Dette betyr at det faktisk kastes over 200 brød hvert minutt i Norge, sier daglig leder i Too good to go Norge, Johan Ingemarsson til Nationen.

Ifølge Matvett og Norsus kaster hver nordmann i snitt 43 kilo spiselig mat i året. Det tilsvarer hver femte handlepose.