Norske arkitekter skal lage den nye sentralstasjonen i Göteborg

28 arkitektkontorer deltok i konkurransen om å få bygge den nye stasjonen, men til slutt sto Reiulf Ramstad Arkitekters forslag igjen som vinner.

Bygget er på rundt 16.000 kvadratmeter. Det vil være den visuelle hovedstasjonen for et gigantisk infrastrukturprosjekt: En 8 kilometer lang ny togtunnel som skal gå under Göteborg og binde byen til forstedene rundt, skriver Aftenposten.

Byggestart for det nye stasjonsbygget er planlagt til midten av 2024 og skal stå ferdig i årsskiftet 2026–2027, skriver arkitektkontoret i en pressemelding.

– Det er en ærefull oppgave å få tegne en bygg som vil være en viktig identitetsmarkør for bylivet, slik som et stasjonsbygg er, skriver de.