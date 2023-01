– Vi vil hente ut 25 nye personer nå. Det er i tillegg til de 25 personene som allerede er evakuert, sier innsatsleder Morten Hagen i Vest politidistrikt som er i Nordfjordeid til NTB.

Søndag har det gått flere jordras i Nordfjordeid i Stad kommune.

Til Fjordabladet sier Hagen at de konstant hører buldring fra fjellet og at det kan komme flere ras.

Verken personer, dyr eller kjøretøy er savnet, skadd eller truffet av rasene, understreker politiet.

Veien forbi stedet er stengt og en geolog vil ankomme området først mandag rundt klokka 10.

Ordfører i Stad, Gunnar Silden, sier til NTB at de evakuerte vil bli innkvartert på Nordfjord hotell. Noen har også familie de kan bo hos.

– Vi var klar over at det var varslet et heftig regnvær i vårt distrikt, så vi var forberedt på det meste, men dette kom litt brått på, sier Silden.

Han forteller samtidig at kommunen har hatt et krisemøte, og at de vil vurdere om det skal bli gjort ytterligere tiltak i løpet av kvelden.

– Det er mye vann som skal renne ned fjellsiden, men det er ingen skader på husene så langt.